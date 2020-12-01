رئيس مجلس نوّاب الشّعب يستقبل وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 بقصر باردو، ليلى جفال وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك بمناسبة عرض ومناقشة مهمة الوزارة المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2021.وأكد رئيس مجلس نوّاب الشّعب ضرورة صيانة الأملاك المصادرة والاهتمام بها والقيام بالدعاية اللازمة لبيعها لفائدة الدولة، واشار الى جملة المشاكل التي تقف عائقا أمام استغلال الاراضي مُبرزا أهمية استرجاع أملاك الدولة المهملة والتشجيع على الاستثمار فيها.وابرزت وزيرة أملاك الدولة دور الادارات واللجان المعنية الساهرة على تسيير الوزارة والجهود المبذولة لاسترجاع العقارات والشركات ومختلف الاملاك. واكدت ان التنسيق متواصل مع مختلف الوزارات المعنية للقيام بعمليات البيع والتصرف والصيانة.