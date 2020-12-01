عبو يدعو قيس سعيد الي تفعيل الفصل 80 وتطبيق القانون على النهضة وقلب والائتلاف

باب نات -

وجّه الاثنين 30 نوفمبر، الوزير السابق محمد عبو رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد وحمّله مسؤولية انقاذ البلاد باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.وخلال استضافته في قناة الحوار التونسي قال عبو مخاطبا الرئيس الجمهورية "سيدي الرئيس المخرج اليوم عندك انت والا خلي الناس تخرج للشارع".واقترح عبو على رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور المتعلق بخطر داهم وعدم اجراء أي حوار مع النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وتطبيق القانون عليهم.وقال عبو "هناك عديد التأويلات الدستورية وعديد الاجراءات التي يمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذها في اطار التدرج في تطبيق القوانين عليهم ولديه مؤسسات منضبطة عند الاقتضاء وينجّم يعوّل عليها" وذلك في اشارة على الأرجح للأمن الرئاسي.وجدد عبو تأكيده على ضرورة رفض رئيس الجمهورية لأي حوار مع النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وقال " ادعو رئيس الجمهورية ما يستدعاهمش وما يحاورهمش لأنهم موش ممكن يصلحو ودورهم كونها البلاد تدمر وتبقى هكا بش يدبرو ريوسهم".