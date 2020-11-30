في لقاءه بالطبوبي رئيس الجمهورية يجدد موقفه بأنه لا مجال للحوار مع الفاسدين

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الاثنين 30 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تم التطرق إلى جملة من القضايا الآنية في عدد من جهات الجمهورية.وقد أكد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة واحدة ولا بد أن تسير مرافقها العمومية سيرا طبيعيا، مشددا على أن هناك من يسعى إلى تعطيل سيرها لا خدمة لمطالب الشعب التونسي بل على النقيض من ذلك تماما.كما أكد رئيس الدولة على التمسك بالشرعية، مع التمسك أيضا بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الفوضى التي يعمل على بثها من يريد الاستفادة منها.وجدد رئيس الجمهورية موقفه المبدئي بأنه لا مجال للحوار مع الفاسدين ولا مجال أيضا لحوار بالشكل الذي عرفته تونس في السنوات الماضية بل يجب أن يتم في إطار تصور جديد يقطع مع التصورات القديمة، ويكون قائما على الاستجابة لمطالب الشعب الحقيقية، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة.وفي تصريح عقب اللقاء أفاد نور الدين الطبوبي أن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تتطلب من الاتحاد تقديم مبادرات إلى جانب بقية القوى السياسية والمدنية، وأكد على قدرة رئاسة الجمهورية، باعتبارها بعيدة عن التجاذبات، على لم شمل التونسيين والتونسيات على قاعدة المبادئ والأهداف.