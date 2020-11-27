رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفق الإداري لسنة 2019 قرطا

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الجمعة 27 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج الموفق الإداري، السيد عبد الستار بن موسى.ومثّل اللقاء مناسبة لتقديم التقرير السنوي عدد 26 لنشاط الموفق الإداري لسنة 2019 الذي تضمن توصيات المؤسسة ومقترحاتها لإصلاح عدد من الإجراءات الإدارية وتنقيح بعض القوانين حتى تكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي.وقد تم التأكيد على أهمية دور الموفق الإداري في فض النزاعات بين المواطن والإدارة من خلال إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، كما تم التعرّض إلى سبل دعم مؤسسة الموفّق الاداري عبر تطوير برامجها وإصلاح نظامها القانوني لترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة.وأكد رئيس الجمهورية على أهمية توسيع تمثيلية الموفق الإداري لتشمل مختلف الجهات، بهدف تقريب خدمات هذا الهيكل من المواطن، وتقليص الضغط على الإدارة المركزية. كما شدد في هذا السياق على أهمية العمل الميداني للموفق الإداري.