اتفاقية شراكة لإحداث سوق بلدي نموذجي ببرج السدرية بقيمة 380 الف دينار

باب نات -

تم اليوم الجمعة 27 نوفمبر إمضاء اتفاقية تعاون بين كل من بلدية حمام الشط والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والجامعة الكندية للبلديات.و تهدف الاتفاقية الى إنجاز مشروع نموذجي يتمثل في إحداث سوق بلدي ببرج السدرية كفضاء تجاري يومي قار خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 لعرض وبيع الغلال والخضر والمنتوج الحرفي المحلي في إطار تقريب الخدمات البلدية للمواطنين.وستساهم هذه المبادرة في خلق مورد رزق لفائدة 16 عارض وعارضة بتوزيع متساوي بين النساء والرجال،حيث سيتم اختيار العارضين من قبل بلدية حمام الشط وشركائها بالاعتماد على معايير دقيقة تراعى الوضعيات الهشة للمترشحين والمترشحات.وتقدر قيمة المشروع متعدد مصادر التمويل بحوالي 380 الف دينار.كما تم تدشين قاعة المحاضرات عن بعد بمقر بلدية حمام الشط ،والتي تم تجهيزها بقيمة 12 ألف دينار من قبل المشروع التونسي الكندي "برنامج من أجل قيادة بلدية جامعة" الذي يهدف إلى ضمان تعزيز مشاركة النساء في محيطهن وتفعيل دورهن القيادي في إدارة الشأن المحلي.وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد يعمل في إطار "برنامج من أجل قيادة بلدية جامعة" على تنمية قدرات ثماني بلديات شريكة وهي (حمام الشط،نابل،منزل عبد الرحمان،سيدي بورويس،طبرقة،عين الصبح الناظور،فندق الجديد سلتان،المرجى) في مجال إسداء خدمات بلدية جامعة تراعي احتياجات النساء بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات وبدعم من شؤون كندا العالمية.