عصام الشابي " الصادق شعبان يطالب رئيس الجمهورية بتغيير النظام السياسي دون التقيد بالدستور من شب على شيئ شاب عليه"

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الوزير في نظام بن علي الصادق شعبان الذي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لتغيير النظام السياسي دون التقيد بالدستور".
وتابع عصام الشابي " من شب على شيئ شاب عليه".
وكتب عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:
"الصادق شعبان يوجه رسالة الى قيس سعيد يدعوه فيها الى تغيير النظام السياسي و تنظيم استفتاء دون الالتفات الى الصلاحيات او التقيد بالدستور .
وتابع عصام الشابي " من شب على شيئ شاب عليه".
وكتب عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:
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