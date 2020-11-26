عصام الشابي " الصادق شعبان يطالب رئيس الجمهورية بتغيير النظام السياسي دون التقيد بالدستور من شب على شيئ شاب عليه"

"الصادق شعبان يوجه رسالة الى قيس سعيد يدعوه فيها الى تغيير النظام السياسي و تنظيم استفتاء دون الالتفات الى الصلاحيات او التقيد بالدستور .

الصادق شعبان أحد أركان نظام الفساد و الاستبداد و صاحب المؤلفات التي تمجد الدكتاتورية و الضالع في تزييف إرادة الشعب يعود به الحنين الى الماضي و يضع خبرته تحت تصرف الرئيس و يدعوه إلى الانقلاب على الدستور و تطويعه لارادته تحت مسمى الإنقاذ و المصلحة الوطنية كما كان الحال في الماضي

من شبّ على شيء شاب عليه ."

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الوزير في نظام بن علي الصادق شعبان الذي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لتغيير النظام السياسي دون التقيد بالدستور".وتابع عصام الشابي " من شب على شيئ شاب عليه".