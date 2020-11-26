الغنوشي: ضرورة تشريك المنظمات الاجتماعية والجمعيات المدنية في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنشود

باب نات -

أهمية مشاركة المجتمع المدني في إرساء منوال تنموي جديد

يستجيب لطموحات الشعب التونسي في العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 محمد الخويني رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والوفد المرافق له، بحضور جميلة دبش الكسيكسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.ووفق بلاغ للبرلمان, قدّم رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عرضا عن أهداف الاتحاد ومختلف الأنشطة والخدمات التي يسديها لذوي الدخل المحدود وللفئات الهشة .وأشار الى تراجع موارد ميزانية الاتحاد والتحديات التي تعترضه للاستجابة للاحتياجات المتنامية للفئات الضعيفة، داعيا الى المساعدة على تذليلها.وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب ما يقوم به الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من عمل جاد وما يقدّمه من إحاطة بضعاف الحال وبالعائلات المعوزة والمسنين والطفولة، مؤكّدا ما توليه تونس من أهمية لهذه الفئات وحرصها الدائم على رعايتها وصون كرامتها ايمانا منها بالأهمية التي يكتسيها العنصر البشري وما يتطلّبه ذلك من رعاية دائمة ومتواصلة.ودعا إلى مزيد البذل للإحاطة بهذه الفئات ومعاضدة مجهود الدولة في هذا الصدد، مشدّدا على الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف.من جهتها ثمّنت جميلة الكسيكسي جهود الإتحاد في الإحاطة بمختلف الفئات المستهدفة ببرامجه العائلات المعوزة وضعاف الحال، ودعت الى التفكير في برامج جديدة في إطار قانون الاقتصاد التضامني.كما استقبل رئيس مجلس نوّاب الشّعب الأستاذ عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، رفقة الدكتور عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي، بحضور جميلة دبش الكسيكسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني.وقدّم رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عرضا عن أنشطة المنتدى وبرامج عمله المتصلة بمنوال التنمية والتشخيص المعمق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية ، وقضايا المرأة والمهاجرين، والقيام بدراسات معمّقة حول الهجرة السرية والحركات الاحتجاجية الاجتماعية .وسلّم الوفد لرئيس المجلس تقريرا يتكون من ثلاثة أجزاء حول تغيير منوال التنمية في تونس وإرساء منوال عادل ومستدام.وأشاد رئيس مجلس نواب الشعب بالعمل الجاد الذي يقوم به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبما يقدّمه من توصيات لفائدة أجهزة الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني تساهم في تعزيز الحوار المجتمعي والاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.واكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية مشاركة المجتمع المدني في إرساء منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات الشعب التونسي في العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. وشدد على أهمية تشريك المنظمات الاجتماعية والجمعيات المدنية في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنشود .ودعا رئيس مجلس نواب الشعب ومساعد الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، المنتدى الى تنظيم يوم دراسي بالشراكة مع الاكاديمية البرلمانية حول إرساء منوال تنموي جديد يجسد العدالة الاجتماعية بين الجهات ضمن وحدة الدولة العادلة .