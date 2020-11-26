جلسة عمل في وزارة الداخلية بخصوص مطالب الجامعة العامة لموظفي وأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعُمد

باب نات - إنعقدت مساء يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، بمقر الوزارة، جلسة عمل بإشراف وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" مرفوقا بعدد من سامي إطارات الوزارة وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية "منعم عميرة" والكاتب العام للجامعة العامة لموظفي وأعوان وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعُمد"مليك بن موسى"، خصصت للنظر في مدى تقدم تنفيذ الإتفاقيات السابقة المتعلقة بجملة من المطالب الإجتماعية والمهنية التي تهم منظوري الجامعة العامة المذكورة.



وقد كانت هذه الجلسة وفق بلاغ الداخلية, فرصة أكد من خلالها وزير الداخلية أهمية التفاعل الإيجابي بين الطرفين الإداري والنقابي من أجل الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة مضيفا أنه يتم العمل على التنسيق مع الهياكل المعنية من أجل حلحلة المسائل العالقة.



