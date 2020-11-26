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بلدية القطار تمنع مرور شاحنات الفسفاط عبر المدينة

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 10:04 قراءة: 0 د, 26 ث
قررت بلدية القطار منع مرور شاحنات الفسفاط ومشتقاته عبر المدينة بداية من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 إلى حين إشعار آخر، وفق القرار الصادر عن رئيس البلدية.

هذا ودعا رئيس بلدية القطار مبروك عمار كل من الكاتب العام للبلدية ورئيس مركز الأمن الوطني ورئيس مركز الحرس الوطني وأعوان الشرطة البيئية لتنفيذ هذا القرار.


ويذكر أنّ مدينة القطار تقع على الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة وقابس، وتمر عبرها شاحنات نقل الفسفاط نحو معامل المجمع الكميائي بمنطقة غنوش من ولاية قابس والصخيرة من ولاية صفاقس.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 215744

Bensa94  (France)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 12h 02m |           
A tous ceux qui ont soutenus et acceptés les bandits de Tataouine voilà le résultat.
l'Etat a déposé les armes devant ces voyous .
Le premier qui a négocié et signé un accord avec el kamour c'était le ministre Nahdaoui du travail de l'époque.
Chaque région a sa "vanne", c'est le début de l'efondrement de l'état et l'apparition des émirates...

Moutabe3  (Tunisia)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 11h 18m |           
اتقوا الله في تونس التي أصبحت لا تحتمل ما يحدث من اعتصامات و قطع للطرقات. أهكذا ترون الحرية؟ أبذلك ستتحقق الكرامة؟ لا سبيل إلى العملالمجدي و المثمر بدون استثمارات تحتاج بدورها إلى مناخ اجتماعي ملائم ، بعيدا عن التوترات التي تشهدها بعض الجهات. و يبقى من واجب السلط أن تفكر في إيجاد حلول جذرية بتشريك جميع الأطراف.

Moutabe3  (Tunisia)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 10h 56m |           

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 10h 24m |           
Intolérable...des petits maires mégalomanes qui se prennent pour des roitelets...contre l’intérêt public...ils seraient bien mieux en prison



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