بلدية القطار تمنع مرور شاحنات الفسفاط عبر المدينة

قررت بلدية القطار منع مرور شاحنات الفسفاط ومشتقاته عبر المدينة بداية من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 إلى حين إشعار آخر، وفق القرار الصادر عن رئيس البلدية.هذا ودعا رئيس بلدية القطار مبروك عمار كل من الكاتب العام للبلدية ورئيس مركز الأمن الوطني ورئيس مركز الحرس الوطني وأعوان الشرطة البيئية لتنفيذ هذا القرار.ويذكر أنّ مدينة القطار تقع على الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة وقابس، وتمر عبرها شاحنات نقل الفسفاط نحو معامل المجمع الكميائي بمنطقة غنوش من ولاية قابس والصخيرة من ولاية صفاقس.