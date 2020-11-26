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السبيخة: شاب يقتل والدته طعنا بسكين‎

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 08:02 قراءة: 0 د, 22 ث
توفيت مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إمرأة في العقد السادس من عمرها متأثرة بجروحها قبل وصولها إلى المستشفى المحلي بالسبيخة بعد طعنها بسكين من قبل ابنها الذي يعاني من مرض نفسي وذلك بمنطقة الرواونة من معتمدية السبيخة.

وتحول أعوان الحرس الوطني وممثل النيابة العمومية على عين المكان وتم إلقاء القبض على الشاب مع حجز أداة الجريمة، فيما تمّ نقل جثة الضحية إلى قسم التشريح بالمستشفى الجهوي بالقيروان.
وما تزال أسباب الجريمة غامضة.


المصدر - موزاييك

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