قرارات المجلس الوزاري لمتابعة ملف التنمية بولاية قفصة

باب نات -

وأقرّ المجلس جملة من الإجراءات لفائدة الولاية تتمثل :

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في ملف التنمية بولاية قفصة.وأبرز رئيس الحكومة هشام مشيشي بالمناسبة أهميّة هذا المجلس المخصص لدراسة المشاريع والبرامج التنموية التي تم إقرارها لفائدة ولاية قفصة والذي ستليه مجالس وزارية قادمة تهدف إلى متابعة تنفيذ مختلف هذه المشاريع والبحث في أفضل السبل لتفعيلها على أرض الواقع، في إطار التمشي العام الذي تنتهجه الحكومة لفائدة كل الجهات ضمن مقاربة تشاركية تقوم على تفاعل مع خصوصيات الواقع وتطلعات الجهات وتخدم أهدافها في التنمية.وأوضح رئيس الحكومة أنّ الهدف من تخصيص هذه المجالس لفائدة الجهات هو التعاطي مع المقترحات البناءة التي تخدم واقع التنمية في إطار رؤية حكومية متكاملة تعتمد على مقاربة جديدة شاملة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، ويكون محورها أبناء الجهة وكفاءاتها وفق منهج تشاركي يقوم على الدقة من حيث الإعداد والنجاعة والنتائج، مبينا أنّ هذه السياسة تقوم على قاعدة التصورات العمليّة والحلول التنموية التي تخدم التشغيلية والإنتاجية وتنعكس إيجابا على نسق النموّ وتدعم الاقتصاد الوطني.1) إحداث منطقة سقوية لغراسة النخيل بالمتلوي على مساحة 500 هك،2) توسعة واحات سقدود بالرديف على مساحة 200 هك،3) إحداث منطقة سقوية بأم العرائس على مساحة 300 هك،4) إحداث إدارة جهوية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خلال سنة 2021.1) الانطلاق في الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع مستشفى متعدد الاختصاصات قبل موفى شهر مارس 2021،2) انتداب 6 أطباء اختصاص خلال الثلاثية الأولى لسنة 2021 لافتتاح الأقسام الجديدة الجاهزة بكل من المظيلة والرديف والمتلوي وأم العرائس،3) تحويل الاعتمادات المخصصة لإنجاز عيادات خارجية وقسم استعجالي بالرديف للمجلس الجهوي بالولاية خلال 3 أشهر من هذا التاريخ.1) تخصيص قطعة أرض لبناء محطة لنقل المسافرين بحي سيدي أحمد زروق،2) استكمال أشغال ورشة السكك الحديديّة ومشروع القاطرات بالقصر في أجل أقصاه 4 أشهر وتسوية وضعيّة المقاولة المكلفة بالأشغال،3) الانطلاق في أشغال بناء مركز الفحص الفني بالمتلوي خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021،4) تركيز محطة للشحن الجوي بمطار قفصة القصر سنة 2021.1) الشروع في الدراسات المتعلقة بإنجاز وحدة تثمين النفايات المنزلية والمشابهة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021،2) الانطلاق في أشغال إحداث محطة تطهير مدينتي الرديف وأم العرائس في بداية الثلاثي الثاني من سنة 2021 على أقصى تقدير للترفيع في نسبة الربط بالشبكة من 30 % إلى 100 % ينتفع بها 40 ألف ساكن.1) احداث مندوبية جهويّة للسياحة بولاية قفصة خلال سنة 2021،2) ادراج بلدية السند بقائمة البلديات المنتفعة بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحيّة.في مجال البنية التحتية :1) إنجاز مشروع حماية مدينة قفصة من الفيضانات خلال سنة 2021.1) إجراء اختبارات مناظرة انتداب 579 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة قبل موفى السداسي الأول لسنة 2021،2) تكوين 1500 منتفعا لمدة سنتين للانتداب بشركة فسفاط قفصة على مرحلتين : 750 سنة 2021 و750 سنة 2023،3) الاذن لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بنشر الإعلان الخاص بفتح مناظرة انتداب أعوان 1602 بالمجمع الكيميائي التونسي،4) اسناد 2000 قرض لبعث مشاريع للانتصاب الخاص يتكفل ديوان تنمية الجنوب بإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها ومرافقة مسار إنجازها ويتمّ تمويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة.كما قرر رئيس الحكومة تكليف فريق حكومي للتحول مطلع الأسبوع القادم إلى ولاية قفصة قصد تذليل كافة الصعوبات والعراقيل أمام تنفيذ القرارات المتخذة خلال هذا المجلس الوزاري المضيق ووضع تصوّر تنموي جديد بالتشارك مع ممثلي الجهة بما يتلاءم مع خصوصيّة جهة قفصة الطبيعيّة والديموغرافيّة.كما كلف رئيس الحكومة الفريق الحكومي المذكور بتنقيح النظام الأساسي لشركة البيئة والغراسة والبستنة قصد الانفتاح على أنشطة اقتصادية أخرى وتوفير الصفقات في إطار التفاوض المباشر بما يسمح بخلق مواطن شغل جديدة.