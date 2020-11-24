موقع maghreb intelligence الفرنسي : هكذا هدّدت الإمارات، الجزائر بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون

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Exclusif. Vives tensions entre les Emirats et l’Algérie : Abu Dhabi envoie un avertissement à Alger

نشر موقع maghreb intelligence تقريرا خاصل تحت عنوانتحدث فيه عن توتر العلاقات بين الجزائر و دولة الإمارات منذ الصيف الماضي بإمتعاض ابوظبي من تقاطع الموقف الجزائري الرسمي تجاه الملف الليبي مع الموقف التركي و بعض الملفات الإقليمية الأخرى .و أضاف الموقع الفرنسي بأن التوتر بلغ ذروته بعد تصريحات الرئيس الجزائري المنتقدة لهرولة بعض الدول العربية إلى التطبيع مع اسرائيل فيما اعتبر لدى ابو ظبي رسالة عدوانية من الجزائر الرسمية تجاهها .و أردف التقرير بالإشارة إلى ان الإمارات وجهت تهديدا للجزائر عبر اللواء عبد الغني الراشدي الملحق العسكري السابق للجزائر في أبوظبي و الرئيس الحالي للمديرية العامة للامن الداخلي ، حيث أكدت القيادة الاماراتية أنها لن تتردد في تبني عقوبات إقتصادية و سياسية ضد الجزائر إذا ما واصل قصر المرادية في هذه السياسة المعادية لأبوظبي .و بحسب التقرير فإن الامارات تلوح بلعب ورقة التعاون الاقتصادي الثنائي بإعتبار أن الامارات من اكبر المستثمرين في الجزائر .و بحسب ذات المصدر فإز اللواء عبد الغني قد نقل الرسالة بسرعة كبيرة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الذي امتنع على الرد ربما حتى لا يوقع الجزائر في أزمة اقليمبة معقدة عبر رد متسرّع.و في سياق متصل و نكاية في الجزائر أقدمت الامارات على افتتاح قنصلية في الصحراء الغربية بداية شهر نوفمبر في رسالة مضمونة الوصول بإنقطاع حبل الود و الدخول في حرب باردة بعد شهر العسل الذي ميز العلاقات بين البلدين خلال عهد قائد الجيش الجزائري الراحل احمد قايد صالح.