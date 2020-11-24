محمد عبو: أي حوار تشارك فيه النهضة وقلب تونس سيكون عبثيا لأنهم فاسدون ومكانهم السجن

هاجم الثلاثاء 24 نوفمبر، الوزير السابق محمد عبو حركة النهضة وقلب تونس وشدد على انهم فاسدون ومكانهم السجن.
وفي حوار للشارع المغاربي ، اعتبر عبو أن أي حوار تشارك فيه النهضة وقلب تونس سيكون عبثيا وقال ان قوى الخير لا يمكن ان تنتصر بالتفاوض مع الفاسدين منوها بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي شدد على أنه لا يتحاور مع الفاسدين.
وفي حوار للشارع المغاربي ، اعتبر عبو أن أي حوار تشارك فيه النهضة وقلب تونس سيكون عبثيا وقال ان قوى الخير لا يمكن ان تنتصر بالتفاوض مع الفاسدين منوها بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي شدد على أنه لا يتحاور مع الفاسدين.
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