   Abdelhalim Hafed - رسالة تحت الماء  

محمد عبو: أي حوار تشارك فيه النهضة وقلب تونس سيكون عبثيا لأنهم فاسدون ومكانهم السجن

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 11:38 قراءة: 0 د, 20 ث
هاجم الثلاثاء 24 نوفمبر، الوزير السابق محمد عبو حركة النهضة وقلب تونس وشدد على انهم فاسدون ومكانهم السجن.

وفي حوار للشارع المغاربي ، اعتبر عبو أن أي حوار تشارك فيه النهضة وقلب تونس سيكون عبثيا وقال ان قوى الخير لا يمكن ان تنتصر بالتفاوض مع الفاسدين منوها بموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي شدد على أنه لا يتحاور مع الفاسدين.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 215615

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 24 Novembre 2020 à 12h 01m |           
بما انك محامي اتجه للقضاء وقدم حججك والباقي على المؤسسة القضائية أما الكلام في وسائل الإعلام لا يراد منه إلا المكاسب السياسة

Sarramba  (France)  |Mardi 24 Novembre 2020 à 11h 53m |           
يرفع قناعهُ مِلّيمتر كل يوم و"مازال مازال"؟؟؟

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 24 Novembre 2020 à 11h 48m |           
أنت دخلت في حكومة إلياس الفخفاخ وهو منعوت بالفساد وأنت تغطّي عليه. وصرّح سيف الدين مخلوف وقالك ماك تحب ملفّات الفساد إيجا افتح ملفّات الاتحاد فقلت له الاتحاد خلّيه بعيد. ياخي تستبله في الشعب التونسي ؟ لا يزّي أنت فاسد وزيد تتهم غيرك بالفساد. انت وكان تشارك في الانتخابات القادمة حتّى الفاصل ماعادش تخلط عليه.



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