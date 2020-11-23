   Zied Gharsa - طلقني خوذ الدبلج  

رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لتونس

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 15:34 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي:

رمضان الفايظ : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


عبد الكريم هرمي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية المجر

فاطمة العمراني الشرقي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة إسبانيا

رضا زقيدان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية العراق

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215554



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 23 نوفمبر 2020 | 8 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:06 05:35
20°
 19° % 60 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1518°-1519°-1220°-1421°-15
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة