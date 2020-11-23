رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لتونس

باب نات - سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي:
رمضان الفايظ : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عبد الكريم هرمي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية المجر
فاطمة العمراني الشرقي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة إسبانيا
رضا زقيدان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية العراق
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
رمضان الفايظ : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عبد الكريم هرمي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية المجر
فاطمة العمراني الشرقي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة إسبانيا
رضا زقيدان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية العراق
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
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