رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لتونس

باب نات -

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي:رمضان الفايظ : سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعبد الكريم هرمي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية المجرفاطمة العمراني الشرقي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى مملكة إسبانيارضا زقيدان: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية العراقوتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.