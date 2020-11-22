أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، استئناف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى الرافد ''bretelle'' الرابط مع الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه العاصمة، وذلك اثر انقطاعها على خلفية نزول كميات كبيرة من الأمطار.
استئناف حركة المرور ب ال GP9على مستوي الGP8
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 | 8 ربيع الثاني 1442
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