استئناف حركة المرور ب ال GP9على مستوي الGP8

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، استئناف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى الرافد ''bretelle'' الرابط مع الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه العاصمة، وذلك اثر انقطاعها على خلفية نزول كميات كبيرة من الأمطار.