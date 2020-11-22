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استئناف حركة المرور ب ال GP9على مستوي الGP8

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 20:23 قراءة: 0 د, 12 ث
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، استئناف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى الرافد ''bretelle'' الرابط مع الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه العاصمة، وذلك اثر انقطاعها على خلفية نزول كميات كبيرة من الأمطار.




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