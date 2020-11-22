مهذب الرميلي للأمين النهدي وجمال العروي: نقابتكم لا تشرف الفنانين الأحرار والّي مطهّر في شعبة ما يجّم يكون كان مخصي فكريا

باب نات -

عبّر السبت 21 نوفمبر، الممثل مهذب الرميلي عن أسفه وغضبه بسبب حضور رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في اجتماع بمدينة الثقافة نظمته النقابة الوطنية المستقلي لمحترفي الفنون الدرامية.ووصف الرميلي صور وفيديوهات الاجتماع بصور وفيديوهات العار والمهانة والمذلة معتبرا أن استضافة من وصفها رئيسة عصابة بقايا التجمع المنحل عبير موسي فضيحة بكل المقاييس.وتابع الرميلي مستهجنا "الزغراطة ألقت خطبة عصماء بمباركة أشباه الفنانين" مشيرا الي أنه يتحدث عن "الشلّة" التي تقف وراء استدعاء عبير وأن بقية الزملاء حضروا وانخدعوا ولم يكونوا على علم بهذه الفضيحة.وكان الرميلي يقصد بكلامه بالأساس كل من الأمين النهدي وجمال العروي الذين ظهرا في أغلب الصور مع عبير موسي وعلق مستنكرا " الفنان حر بالضرورة ولا ينتمي الا للوطن الفنان مسيس وليس متحزب".واستدرك قائلا "لكنني اتفهم أنه وعلى المستوى الشخصي، الي مطهر في شعبة ما يجم يكون كان مخصي فكريا" مشددا على أنه كان على من يرغب في استضافة عبير او غيرها من السياسيين ان يستضيفهم في منزله وليس من خلال هيكل نقابي يمثل الفنانين.واعتبر أنه وبعد فضيحة استقبال رئيسة عصابة التجمع فان هذه النقابة ما تشرفش الفنانين وقال "الفنان لا يتمسح على اعتاب السياسيين".ولم يستبعد الرميلي أن جمال العروي وأساسا لمين النهدي بدأ يفكر في المناصب السياسية وقال "بديت تحسب فيها ما دام طالعة في سبر الآراء ويمكن فمة امكانية تشد السلطة وتحطك وزير ثقافة والا تزيدك في الدعم او تحميك من بعض الشبهات".وجدد تأكيده على ان ما حصل فضيحة وأمر مقزز وأن الفنان حر وخاطب النهدي قائلا " الزغراطة ما تجم تمثلك كان انت ولا تمثل الفنانين الأحرار واحنا تو خير وغدوة احسن، المهم الرجوع لتالي لا، الرجوع لسيدك وبقايا سيدك لا وسنكون بالمرصاد".