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بعد حضور عبير، نقابة الفنون ترفض الترويج لأجندات سياسية تعادى الثورة وكانت شريكة في تهميش القطاع وتوظيفه في البروبغندا للنظام

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 10:06 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - أكدت السبت 21، نوفمبر نقابة الفنون الدرامية أن عموم المسرحيين صُدموا بحضور رئيسة أحد الأحزاب التي تجاهر بمعاداتها للثورة في اجتماع نُظّم بمدينة الثقافة الجمعة 20 نوفمبر 2020.

ونبّهت النقابة الي أنه وبعيدا عن مطالب الفنانين فان الاجتماع المذكور يعكس محاولات الترويج لأجندات حزبية سياسية ضيقة كانت بالأمس القريب شريكة في تهميش القطاع لعقود متواصلة وتهميش الفعل الثقافي وتوظيفه لصالح البروباغندا السياسية الحاكمة.


واعتبرت النقابة أن حضور عبير موسي حادثة تأتي للرّكوب على معاناة أهل القطاع الفنّي لعقود متواصلة زادتها جائحة الكورونا تدهورا خطيرا أمام تجاهل الرئاسات الثلاثة وكل الحكومات المتعاقبة.

وحملت النقابة المسؤولية لرئاسة الجمهورية ولرئيس مجلس نواب الشعب والرئيس الحكومة ولجميع الأطراف التي تتلاعب بمصير الفنانين وتدعو جميع المسرحيين إلى رصّ الصفوف في جميع الخطوات التي ستقوم بها النقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية.



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