وزيرة أملاك الدّولة تشرف على تنصيب المكلف العام بنزاعات الدولة

باب نات -

أشرفت ليلى جفّال ، وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ظهر يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ، بمقرّ الإدارة العامة لنزاعات الدّولة ، على موكب تم خلاله تنصيب علي عبّاس كمكلّف عام بنزاعات الدولة.وعلي عبّاس قاض من الدّرجة الثالثة كان يشغل منصب مدّعي عام لدى محكمة التعقيب.وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة على أهمية جهاز المكلف العام باعتباره محامي الدّولة ، مضيفة بأن الإدارة العامة لنزاعات الدّولة تحضى بعناية فائقة من قبل الحكومة بالنظر إلى دورها المحوري في الحفاظ على حقوق ومصالح الدولة التونسية ، متمنية النجاح والتوفيق للسيد علي عبّاس في مهامه الجديدة.كما اطلعت الوزيرة بنفس المناسبة على ظروف العمل بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة.