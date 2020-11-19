فيديو اليوم: عبير تلاحق زملاءها في البرلمان وتصرخ "أنا صوت الشعب"

باب نات -

نشرت الخميس 19 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيديو جديد وهي تصرخ مُتّهمة جميع أعضاء مكتب المجلس بالتكتل ضدّها على خلفية نقاش مكتب المجلس حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.وقالت عبير إن زملاءها قاموا بمنعها من تقديم مقترحاتها واتهمتهم بالتلاعب بمصالح الدولة وكانت تلاحقهم وتقوم بتصويرهم وهي تصرخ بأعلى صوتها "أنا صوت الشعب العالي وصوت الدولة الوطنية ولن تمرّوا".وكان مثيرا للانتباء أن جميع أعضاء مكتب المجلس تجاهلوا عبير موسى ولم يقم أي أحد منهم بالردّ عليها أو التفاعل معها وتم الاكتفاء برفع الجلسة وغادروا قاعة الاجتماع بكل هدوء.يذكر أن النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي أعلنت اليوم عن اختصار أعمال مكتب المجلس قبل رفعها، بسبب تعمّد مساعد رئيس المجلس المكلّف بشؤون النواب (عبير موسي) تكرار بث أعمال المكتب المغلقة، على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي موجب، في مخالفة واضحة وصريحة ومتكرّرة لأحكام الفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس.