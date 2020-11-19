   Warda - سهرانة  

فيديو اليوم: عبير تلاحق زملاءها في البرلمان وتصرخ "أنا صوت الشعب"

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 17:50 قراءة: 0 د, 49 ث
باب نات - نشرت الخميس 19 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيديو جديد وهي تصرخ مُتّهمة جميع أعضاء مكتب المجلس بالتكتل ضدّها على خلفية نقاش مكتب المجلس حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

وقالت عبير إن زملاءها قاموا بمنعها من تقديم مقترحاتها واتهمتهم بالتلاعب بمصالح الدولة وكانت تلاحقهم وتقوم بتصويرهم وهي تصرخ بأعلى صوتها "أنا صوت الشعب العالي وصوت الدولة الوطنية ولن تمرّوا".


وكان مثيرا للانتباء أن جميع أعضاء مكتب المجلس تجاهلوا عبير موسى ولم يقم أي أحد منهم بالردّ عليها أو التفاعل معها وتم الاكتفاء برفع الجلسة وغادروا قاعة الاجتماع بكل هدوء.

رابط الفيديو

يذكر أن النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي أعلنت اليوم عن اختصار أعمال مكتب المجلس قبل رفعها، بسبب تعمّد مساعد رئيس المجلس المكلّف بشؤون النواب (عبير موسي) تكرار بث أعمال المكتب المغلقة، على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي موجب، في مخالفة واضحة وصريحة ومتكرّرة لأحكام الفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس.

رابط الفيديو

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215344

RESA67  (France)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 18h 09m |           
Ne veulent pas que leurs travaux soient...

RESA67  (France)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 18h 07m |           
Abir Moussi a complètement raison. Pourquoi les parlementaires ne veulent pas que leur travaux soit diffusés. De quoi ont-ils peur?



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