   Warda - سهرانة  

وزير الدفاع: تم إيقاف عسكريين تخابروا مع إرهابيين ومهرّبين

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 16:51 قراءة: 0 د, 24 ث
كشف وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي خلال جلسة استماع بالبرلمان، عن إيقاف عناصر من الجيش قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب، كما تم إيقاف عدد آخر من عناصر الجيش خاصة بالجنوب عمدوا إلى مدّ المهربين بمعلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة، وفق تأكيده.

Credits Mosaique FM

وشدد وزير الدفاع في السياق نفسه، على أن استهلاك المخدرات والتخابر ''خطوط حمراء'' لا يمكن للوزارة أن تتسامح مع مرتكبيها من العسكريين.

المصدر موزاييك

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215339

Bensa94  (France)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 18h 16m |           
Rappelez vous de ce qui a dit Ghannouchi après son retour ,
il faut infiltrer l'armée voila le résultat...



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