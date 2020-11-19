وزير الدفاع: تم إيقاف عسكريين تخابروا مع إرهابيين ومهرّبين

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كشف وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي خلال جلسة استماع بالبرلمان، عن إيقاف عناصر من الجيش قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب، كما تم إيقاف عدد آخر من عناصر الجيش خاصة بالجنوب عمدوا إلى مدّ المهربين بمعلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة، وفق تأكيده.وشدد وزير الدفاع في السياق نفسه، على أن استهلاك المخدرات والتخابر ''خطوط حمراء'' لا يمكن للوزارة أن تتسامح مع مرتكبيها من العسكريين.المصدر موزاييك