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فتح بحث تحقيقي في محاولة حرق المحكمة الإبتدائية تونس 1

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 10:32 قراءة: 0 د, 29 ث
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات تعرض مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 ليلة أمس إلى محاولة حرق وفق ما ذكره مصدر قضائي مطّلع لاذاعة موزاييك، حيث تم العثور على عجلتين مطاطيتين محترقتين أمام الباب الرئيسي للمحكمة وآثار نار مشتعلة وبقايا بنزين مسكوب على السلالم المؤدية الى المدخل الرئيسي.

وتتولى منذ الصباح الباكر وحدات الشرطة الفنية إجراء المعاينات الفنية والعلمية اللازمة ورفع البصمات وغيرها من الاجراءات المعمول بها، علما وأن الجاني أو الجناة تمكنوا من تجاوز الباب الحديدي الكبير للمحكمة وتمّت المحاولة على بعد أمتار قليلة من مقر مركز أمن المحكمة.

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