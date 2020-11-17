مفتي الجمهورية: الصلاة في المساجد ليست واجبة ... ورفع قضية ضد تعليق الصلاة بالمساجد ''عبث''

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 09:39 قراءة: 0 د, 28 ث
وصف مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 اعتزام المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد رفع قضية ضد قرار غلق المساجد ( تعليق الصلاة بالمساجد) بـ"العبث" وأنّه "لا معنى له".





واعتبر أنّ الصلاة في المساجد ليست واجبة والجوامع تختلف عن الكنائس التي تستوجب الصلاة داخلها مستدلا بقوله تعالى "ولله المشرق والمغرب فأينما تُولّوا وجوهكم فثَّمَ وجه الله".

وأضاف بطيخ أنّ قرار تعليق الصلاة بالمساجد لم يكن قرار عبثيا، بل هو قرار مدروس هدفه الحفاظ على صحّة مرتادي دور العبادة وحمايتهم من فيروس كورونا.

المصدر - موزاييك

Commentaires


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Mongi  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 10h 15m |           
جاء يعاون فيه على قبر بوه هربلو بالفاس

Radhouane2  (France)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 10h 12m |           
على الرأي المالكي الصلاة في المسجد ليست واجبة حسب ما أعلم
لكن هل ارتياد المقاهي واجب لذلك وجب ترك هذا الباب مفتوح ؟؟

ان كنت تريد تطبيق شيئ فليكن في تناسق وتماشي مع باقي قوانين الدولة ولا تسارع لغلق مساجد الله

#بدل_المفتي

BenMoussa  ()  |Mardi 17 Novembre 2020 à 10h 05m |           
الصلاة في المساجد ليست واجبة ... هذا مجرد راي لا علاقة له بموضوع غلق المساجد وبالقضية المرفوعة ضد تعليق الصلاة في المساجد فليس كل ما هو غير واجب يجوز منعه
اما العبث الحقيقي فهو القول بان رفع قضية ضد تعليق الصلاة بالمساجد ''عبث''

Moutawassity  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 09h 43m |           
# بدّل المفتي



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