مفتي الجمهورية: الصلاة في المساجد ليست واجبة ... ورفع قضية ضد تعليق الصلاة بالمساجد ''عبث''

وصف مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 اعتزام المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد رفع قضية ضد قرار غلق المساجد ( تعليق الصلاة بالمساجد) بـ"العبث" وأنّه "لا معنى له".واعتبر أنّ الصلاة في المساجد ليست واجبة والجوامع تختلف عن الكنائس التي تستوجب الصلاة داخلها مستدلا بقوله تعالى "ولله المشرق والمغرب فأينما تُولّوا وجوهكم فثَّمَ وجه الله".وأضاف بطيخ أنّ قرار تعليق الصلاة بالمساجد لم يكن قرار عبثيا، بل هو قرار مدروس هدفه الحفاظ على صحّة مرتادي دور العبادة وحمايتهم من فيروس كورونا.المصدر - موزاييك