   Sonia Mbarek - قمرة الليل  

في باب بحر ... محل 9 مناشير تفتيش يعتدى على دورية أمنية

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 18:30 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - تمكّن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر تونس العاصمة من إلقاء القبض على نفر مفتش عنه على خلفية اعتدائه على اعوان دورية أمنية حيث هاجمهم بالمواد الصلبة خلال القائهم القبض على عنصر اجرامي بجهة الكبارية.

وبعرض هوية المتهم على الناظم الالي تبين انه صادرة في شأنه 9 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا "السّرقة، العنف الشديد وهضم جانب موظف عمومي ".


بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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