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رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل أمنية

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 14:03 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر التجول في ولايات الجمهورية، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا.


ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وانفاذ القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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