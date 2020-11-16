شورى النهضة: تأجيل المؤتمر.. ودعوة لقياداته الغاضبة إلى الالتزام بالميثاق الأخلاقي للحزب

عقد مجلس شورى حركة النهضة أمس الأحد 15 نوفمبر 2020 جلسته الـ44، عبر تقنية التواصل عن بعد، وحسب بلاغ صادر عن الحركة، فقد خصّصت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وخاصة التطوّر الخطير للوضع الوبائي بالبلاد، وذلك على ضوء تقارير قدمها كل من رئيس الحركة ورئيس اللجنة الصحيّة بالمجلس.وندد مجلس شورى الحركة بالتصريحات الإعلامية التي تنال من مكانة الحركة وقيمها وشؤونها الداخلية.ودعا المجلس قيادات الحركة وأعضائها الى الالتزام بالميثاق الأخلاقي، كما دعا الجميع الى رحابة الصدر وانتهاج أسلوب الحوار والالتزام بما تقرره المؤسسات في اشارة الى القيادات الغاضبة او ما عرف بمجموعة المائة.كما تابعت الجلسة نسق أعمال لجنتي الاعداد المضموني والمادّي للمؤتمر الحادي عشر للحركة وتم الاستماع الى تقرير مكتب الهياكل والعضوية حول الوضع الداخلي للحزب، وفيما يلي نصّ البلاغ.''بعد المداولات والنقاش فإن مجلس شورى حركة النهضة:1. يعبر عن عميق انشغاله بالوضع الصحي الخطير بالبلاد جراء وباء كورونا خاصة مع ارتفاع عدد المصابين والضحايا وبطء التفاعل الرسمي معها ومحدودية الإجراءات المتخذة، ويدعو الى تسخير كل مقدرات الدولة لمجابهة الوباء واقتراح تكوين مجلس أعلى للصحة يرأسه رئيس الحكومة تمثَل فيه كل الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية يكون هدفه الأساسي مجابهة الوباء وحماية حياة التونسيين.2. يشيد بمبادرة فتح المعابر الحدودية مع الشقيقة ليبيا ويتمنى أن يفضي الحوار بين الأشقاء الليبيين الذي تحتضنه تونس الى حلّ سياسي دائم يحفظ الدماء ويحقق التنمية والكرامة لكلّ الليبيين.3. يبارك الوصول الى حل لملف الكامور بالحوار الحضاري بعد أزمة طال أمدها ويؤكد على ضرورة التمييز الايجابي للجهات الأقل حظا في مجهود التنمية .4. يطالب الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاحين والاحاطة بهم بعد تسجيل صعوبات جمة تواجهها مختلف القطاعات الفلاحية.5. يثمّن ما جاء في حوار رئيس مجلس نواب الشعب في حواره مع التلفزة الوطنية بتاريخ 8 نوفمبر 2020 وخاصة دعوته للمصالحة الوطنية وتمكين الشباب العاطل من الأراضي الدولية لاستثمارها ويدعو الكتلة إلى تحويل تلك المقترحات الى مبادرات تشريعية.6. يدعو كتلة حركة النهضة والمكتب التنفيذي إلى تقديم أفكار ومقترحات الحزب لمعالجة الأزمة الاقتصادية قبل عرض ميزانية الدولة لسنة 2021 على مجلس نواب الشعب مع إعطاء الأولوية للاصلاحات الضرورية وإجراءات التخفيف من وطأة الأزمة على الفئات الهشّة، ويقرر تنظيم دورة استثنائية آخر الأسبوع مخصصة لملف الميزانية وقانون المالية 2021.7. نظرا للحالة الوبائية التي تمرّ بها البلاد والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وبعد الاستماع لعرض اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشورى وتوصياتها، تقرّر تأخير موعد عقد المؤتمر 11 موفّى العام الحالي (2020) على أن تتعهد لجنتا الاعداد المضموني والمادي للمؤتمر واللجنة الصحية باقتراح موعد لاحق يأخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيآت الصحية للبلاد.8. يدين التصريحات الإعلامية التي تنال من مكانة الحركة وقيمها وشؤونها الداخلية ويدعو قيادات الحركة وأعضائها إلى الالتزام بالميثاق الأخلاقي، كما يدعو الجميع إلى رحابة الصدر وانتهاج أسلوب الحوار والالتزام بما تقرره المؤسسات.9. يؤكد أن المشاريع والمبادرات المقدمة من أبناء الحزب توجه حصريا الى اللجنة المضمونية''.