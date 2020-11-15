الدوحة: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يجتمع مع عثمان الجرندي

باب نات -

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، اليوم، مع عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .ووفق وكالة الأنباء القطرية, جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، استقبل اليوم الأحد بالديوان الأميري، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في أول أيام زيارة الدولة التي يؤديها الى قطر والتي ستدوم ثلاثة أيام.وتركزت هذه المباحثات، وفق ما بينه وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، في تصريح لـ"وات"، بالخصوص، حول تدعيم المبادلات التجارية بين البلدين وارساء قواعد جديدة لتعزيز وهيكلة الاستثمارات".وأضاف الجرندي "أنّ قطر أعربت، على لسان الأمير تميم بن حمد، عن رغبتها في تطوير الاستثمارات في تونس وتشخيص مجالات جديدة من اجل تنويع هذه الاستثمارات ولا سيما في القطاعات المجدّدة وفي قطاع الصحة"، بما يساهم في الترفيع في نسق التبادل الاقتصادي بين البلدين.