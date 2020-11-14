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رئيس الحكومة يشرف على اعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا بعد توقف دام 8 أشهر

Publié le Samedi 14 Novembre 2020 - 17:17 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - اشرف رئيس الحكومة هشام الميشيشي اليوم السبت 14 نوفمبر على اعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا بعد توقف دام 8 أشهر.

وفي تصريح اعلامي, قال المشيشي، إن التونسيين والليبيين "شعب واحد في دولتين". وأضاف أن "الوضع الطبيعي هو أن يكون هذا المعبر مفتوحا دائما، لهذا سعينا إلى ذلك".


والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنه "تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من كورونا خلال تنقلهم بين البلدين".

ووفق الخارجية يتضمن البروتوكول الصحي "إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين مع ليبيا "رأس جدير" و"ذهيبة-وازن".

وأمس الجمعة أعلنت تونس، استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا اعتبارا من غدا الأحد بعد توقف دام 8 أشهر.



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