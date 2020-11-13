جلسة عمل مشتركة حول دور المجتمع المدني في مجابهة كوفيد-19

باب نات - انعقدت بمقرّ وزراة الصحة جلسة عمل مشتركة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي، خصصت لتنسيق الجهود المشتركة وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في تعزيز القدرات الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19 وذلك ضمن برنامج "عزيمة" للتوقّي من الكوفيد والحدّ من تداعياته السلبية.
كما تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية تثمين المبادرات والإختراعات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس للإلتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية بالتعاون مع المجتمع المدني وذلك للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس.
كما تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية تثمين المبادرات والإختراعات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس للإلتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية بالتعاون مع المجتمع المدني وذلك للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس.
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