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جلسة عمل مشتركة حول دور المجتمع المدني في مجابهة كوفيد-19

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 18:54 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - انعقدت بمقرّ وزراة الصحة جلسة عمل مشتركة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي، خصصت لتنسيق الجهود المشتركة وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في تعزيز القدرات الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19 وذلك ضمن برنامج "عزيمة" للتوقّي من الكوفيد والحدّ من تداعياته السلبية.

كما تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية تثمين المبادرات والإختراعات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس للإلتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكولات الصحية بالتعاون مع المجتمع المدني وذلك للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس.

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