   Najet - أسألك الرحيل  

رئيس الجمهورية يتابع قضية توريد النفايات المنزلية من إيطاليا

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 18:30 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع البيئي بالبلاد عموما، وخاصة قضية توريد النفايات المنزلية.

وقدم مصطفى العروي لرئيس الجمهورية التقرير الذي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية والذي تمت إحالته على القضاء، كما تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتحميلها لأصحابها.


كما تم التطرق إلى مجهودات الوزارة لإعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي وطبقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل، فضلا عن التطرق أيضا إلى الشأن المحلي وتقدم مسار اللامركزية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي الخميس.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي ، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214995

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 19h 44m |           
وزارة البيئة والفساد تشرف على الإبتزاز في الوكالة الوطنية لحماية المحيط والترافيك في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 19h 42m |           
وزارة البيئة والفساد تشرف على الإبتزاز الوكالة الوطنية لحماية المحيط والترافيك في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات



En continu

Toutes les news

الجمعة 13 نوفمبر 2020 | 27 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:26
20°
 25° % 60 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-1725°-1724°-1724°-1622°-17
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة