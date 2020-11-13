رئيس الجمهورية يتابع قضية توريد النفايات المنزلية من إيطاليا

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 13 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي.وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع البيئي بالبلاد عموما، وخاصة قضية توريد النفايات المنزلية.وقدم مصطفى العروي لرئيس الجمهورية التقرير الذي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية والذي تمت إحالته على القضاء، كما تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتحميلها لأصحابها.كما تم التطرق إلى مجهودات الوزارة لإعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي وطبقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل، فضلا عن التطرق أيضا إلى الشأن المحلي وتقدم مسار اللامركزية.تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي الخميس.وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي ، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.