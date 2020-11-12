العلوي: سنطعن لدى المحكمة الادارية في قرار مكتب البرلمان احالة لائحة "الزغراطة" على الجلسة العامة

باب نات -

أعلن الخميس 12 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة وعضو مكتب مجلس النواب، عبد اللطيف العلوي أن الائتلاف قرّر الطعن في قرار مكتب مجلس النواب الذي تم اتخاذه ليلة الاربعاء 11 نوفمبر المتعلّق باحالة اللائحة التي تقدّمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر والمتعلّقة بالتنديد بالارهاب.وقال العلوي إن ائتلاف الكرامة سيطعن لدى مكتب المجلس وسيطعن لدى المحكمة الادارية بسبب وجود خلل في الاجراءات مشيرا إلى أنه تم رفع جلسة مكتب المجلس وعاد إلى منزله إلا أنه تم استئناف اجتماع مكتب المجلس تحت ابتزاز "الزغراطة" وفق تعبيره دون احترام الاجراءات القانونية.وأشار العلوي إلى أن "الزغراطة" وعصابتها في اشارة لعبير موسي ونواب كتلتها قامت بعد رفع الجلسة بحجز النواب داخل مكتب المجلس وفرض اعادة انعقاده ليتقرر احالة لائحتها على الجلسة العامة مشدّدا على أت ذلك اجراء باطل.وعلّق العلوي قائلا "هذه الانسانة تمارس الاجرام الحقيقي والارهاب التجمّعي لكن هذا لن ستواصل فنحن لن نسكت وسنتصدى لهذه الممارسات الفاشية النوفمبرية بكل الأساليب القانونية الممكنة".وبيّن العلوي أن الهدف من اللائحة ليس التنديد بالارهاب كما يروّج له بل هدفها تسجيل أهداف سياسية ومواصلة نفس النهج في الاستثمار في معركة سيدها المخلوع "معركة الخوانجية".