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فيديو اليوم: انطلاق الهجرة الجماعية لجماهير ولاعبي ومسؤولي نادي هلال الشابة نحو ايطاليا

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 12:56 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات - أعلنت الخميس 12 نوفمبر، الصفحة الرسمية لنادي هلال الشابة عن انطلاق الهجرة الجماعية لجماهير النادي ولاعبيه ومسيّريه على خلفية ما وصفوه القرار المهزلة الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم في حق النادي.

وصعد المئات من الأشخاص في مجموعة من المراكب التي غادرت ميناء الشابة باتجاه ايطاليا ما اعتبرته الصفحة الرسمية لنادي الهلال مأساة تاريخية ستبقي عار.


يذكر أن نادي هلال الشابة وجّه الاربعاء 11 نوفمبر رسالة مفتوحة الي رئيسي الحكومة والجمهورية نبههما من خلالها بأن الأيام القادمة ستكون قاتمة ودعاهما الي تطبيق القانون على جامعة كرة القدم في اشارة الي ضرورة حلّها استئناسا بتصريحات وزير الرياضة.

يذكر أن وزير الرياضة كان في مداخلة له بمجلس النواب تحدّث عن سيناريو حل المكتب الجامعي قبل أن يتراجع عن ذلك اثر مراسلة الفيفا لجامعة كرة القدم والتي استفسرت فيها عن حقيقة وجود مساع للتدخّل السياسي في الشأن الرياضي وما يمكن أن ينجرّ عنه من خسائر وخيمة للرياضة التونسية قد تصل إلى تجميد المنتخبات والأندية التونسية ومنع كل جامعات العالم من التعامل مع تونس.






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