انخراط 7033 مؤسسة في برنامج إعادة التأهيل الصناعي للمؤسسات

باب نات -

ترأست وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة، أشغال الجلسة الممتازة للجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي وخالد السلامي وماهر الفقيه عن المكتب التنفيذي للاتحاد.كما حضر الاجتماع مدير عام مكتب التأهيل الصناعي للمؤسسات كمال الهنداوي وعدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف باستعمال تقنية التواصل عن بعد.وتم خلال الاجتماع طرح جملة من المقترحات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيعها على الانخراط في برامج التأهيل.وأكدت سلوى الصغير على أهمية برنامج تأهيل الصناعة والجهود المبذولة لمزيد تحسينه، في ضوء التطور التكنولوجي والصناعة الذكية والتحول الرقمي والعولمة.هذا وقد بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج منذ إحداثه سنة 1995 صلب الوزارة إلى موفى أكتوبر المنقضي حوالي 7033 مؤسسة طالبت بالتأهيل مقابل المصادقة على 6240 ملفا موفى أكتوبر 2020.كما تمت المصادقة على 10779 ملفا في برنامج الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية بكلفة استثمارات تناهز 111 مليون دينار.