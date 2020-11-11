البرلمان: إقرار مواصلة العمل بالتدابير الخصوصيّة لضمان استمراريّة عمل مجلس نواب الشعب

باب نات -

أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بالمبنى الفرعي للمجلس على اجتماع لخليّة الأزمة.ووفق بلاغ للبرلمان, تداول الاجتماع في تقرير حول مواصلة اعتماد تدابير خصوصية لضمان استمراريّة عمل مجلس نواب الشعب، مُمضى من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة ورئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة للمجلس وطبيب المجلس، يُوصى بمواصلة العمل بالتدابير الخصوصيّة المعتمدة مؤخرا بكيفيّة تتلاءم مع درجة خطورة الوضع الوبائي وتحفظ سلامة روّاد المجلس وتضمنُ استمراريّة عمل المجلس ومواصلة اضطلاعه بمختلف مهامه ووظائفه الحيويّة.وتمّ في نهاية الاجتماع إقرار مواصلة العمل بالتدابير الخصوصيّة لضمان استمراريّة عمل مجلس نواب الشعب.يُذكر أنّ خليّة الأزمة تتركّب من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وتتّخذُ قراراتها بأغلبية ثلثي الحاضرين.