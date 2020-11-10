   Om Kalthoum - لسّة فاكر  

حمادي الجبالي: يا سي محمد عبو ...راك كذبت وما إستقلتش من حكومتي بسب الفساد

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 18:16 قراءة: 0 د, 35 ث
قال رئيس الحكومة السابق والقيادي المنسحب من حركة النهضة حمادي الجبالي في حوار عبر امواج "الديوان اف ام" أن محمد عبو الوزير المكلّف بالاصلاح الاداري زمن حكومته سنة 2012 كذب بادعائه الاستقالة من منصبه بسبب منعه من مقاومة الفساد.

ووجه الجبالي كلامه لمحمد عبو " يا سي محمد عبو راك كذبت وما إستقلتش من حكومتي بسب الفساد" مضيفا بأنه منح عبو أكثر من فرصة للمواصلة في منصبه إلا أن الأخير كان يريد صلاحيات تسمح له بمراقبة كل الأحزاب والوزراء دون أن يجد من يحاسبه أو يراقبه.



جدير بالذكر ان محمد عبو كان قد إستقال جوان 2012 من حكومة الجبالي بعد رفض الأخير مقترح بعث لجنة لمراقبة الأداء الاداري ومقاومة الفساد.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214793

Ridha_E  (France)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 18h 49m |           
Quelques soient les différents entre toi et Abbou, même si je l'aime pas, il semble plus intègre et moins dangereux que toi.
N'oublie pas que tu as protégé des poseurs de bombes, tu l'as avoué toi-même, n'oublie pas non plus que tu voulais instauré un 6ème Khalifa dans un pays dont la population voulait juste la liberté, la démocratie et la dignité.
Les placardés sortis à la lumière du jour sont plus dangereux que les simples démissionnaires d'un système qu'ils jugent déviant.



En continu

Toutes les news
.
.
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة