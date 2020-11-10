حمادي الجبالي: يا سي محمد عبو ...راك كذبت وما إستقلتش من حكومتي بسب الفساد

قال رئيس الحكومة السابق والقيادي المنسحب من حركة النهضة حمادي الجبالي في حوار عبر امواج "الديوان اف ام" أن محمد عبو الوزير المكلّف بالاصلاح الاداري زمن حكومته سنة 2012 كذب بادعائه الاستقالة من منصبه بسبب منعه من مقاومة الفساد.ووجه الجبالي كلامه لمحمد عبو " يا سي محمد عبو راك كذبت وما إستقلتش من حكومتي بسب الفساد" مضيفا بأنه منح عبو أكثر من فرصة للمواصلة في منصبه إلا أن الأخير كان يريد صلاحيات تسمح له بمراقبة كل الأحزاب والوزراء دون أن يجد من يحاسبه أو يراقبه.جدير بالذكر ان محمد عبو كان قد إستقال جوان 2012 من حكومة الجبالي بعد رفض الأخير مقترح بعث لجنة لمراقبة الأداء الاداري ومقاومة الفساد.