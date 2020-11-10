الرّئيس قيس سعيّد يستعدّ لزيارة دولة قطر والشراكة بين الخطوط الجوية للبلدين على طاولة النقاش

باب نات -

أكّد الثلاثاء 10 نوفمبر، النائب عن حركة النهضة، ماهر مذيوب أنه من المنتظر في الأيام القادمة أن يؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى قطر.واعتبر ماهر مذيوب أن هذه الزيارة ستكون موعدا هامّا للجالية التونسية في قطر ومنعرجا حقيقيا في العلاقات العريقة والمتميزة التونسية القطرية.واستعرض مذيوب وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية القطرية، بعض مشاغل الجالية التونسية وآمالها ومن أبرزها حسب مذيوب شراكة حقيقية بين الخطوط الجوية للبلدين واول خط بحري بين رادس و ميناء حمد لخدمة المسافرين و تنمية التبادل التجاري بين دوحة الخليج و بوابة أفريقيا.