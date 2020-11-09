   Hasiba Rochdi - Ich betrid  

في قرطاج تفكيك عصابة أطفال قصّر اختصوا خلع السيارات وسرقتها

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 09:37 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بقرطاج من تفكيك عصابة قصر اختصت خلع السيارات وسرقتها.


وكان منطلق القضية على إثر تقدّم شخص صبيحة يوم 7 نوفمبر 2020 إلى مقر مركز الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج مُعلمًا عن تعرّض سيّارته إلى السرقة من داخلها والإضرار بها والاستيلاء على معدات رياضية لمّا كانت راسية أمام منزله.


فتعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج بالبحث في الموضوع وبإجراء جملة من التحرّيات أمكن القبض على 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة الذين بالتحرّي معهم، إعترفوا بما نُسب إليهم كما تم الكشف عن كونهم عصابة مختصة في سرقة السيارات.

وقد تم حجز المسروق وإرجاعه إلى صاحبه.

كما اعترف الجناة ايضا باقتراف سلسلة من عمليات السرقات استهدفت بعض السيارات .

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم من أجل "السرقة من داخل سيارة والاضرار بها" واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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