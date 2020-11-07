   Farid - ديما معاك  

سمير ديلو يدين فضيحة احتفال عبير موسى بالانقلاب على بورقيبة في البرلمان ويطالب بفتح تحقيق

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 16:11 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - وصف السبت 7 نوفمبر، النائب عن حركة النهضة سمير ديلو احتفال عبير موسي في البرلمان، بذكرى 7 نوفمبر والانقلاب على الزعيم الحبيب بورقيبة بالفضيحة.

وطالب ديلو بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار هذه الفضيخة حسب تقديره مشيرا الي ضرورة محاسبة من مكّن عبير موسي من الاحتفال في نفس القاعة التي تم فيها اضفاء الشرعية المزيفة على انقلاب 7 نوفمبر.





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