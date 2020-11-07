في سيدي حسين منحرفين حولا وجهة شاب حامل اعاقة ذهنية بسكين واعتديا عليه بالفاحشة

باب نات -

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالعطار من القبض على شابين حولت وجهة شاب يحمل اعاقة ذهنية بسكين وقاما بالاعتداء عليه بفعل الفاحشة .وكان منطلق القضية على اثر تقدم كهل رفقة ابنه البالغ من العمر 24 عاما والحامل لإعاقة ذهنية لمركز الامن الوطني بالعطار قصد الاعلام عن تعرض ابنه لتحويل وجهة بالتهديد بسلاح ابيض والاعتداء عليه بفعل الفاحشة ، وقد ثبت بعد عرضه على الطبيب المختص صحة ادعاءه ، وبناء على الاوصاف المصرح بها تم حصر الشبهة في نفرين من ذوي السوابق العدلية من سكان حي السبخة سيدي حسين ، تم اعداد كمين لهما والقبض عليهما حيث تبين ان أحدهما محل 3 مناشير تفتيش من اجل العقوق والسرقة وبعرض المتهمين على المتضرر مرفوقا بوالده تعرف عليهما منذ الوهلة الأولى مؤكدا بانهما هدداه بواسطة سكين وحولا وجهته الى خربة مهجورة بحي السبخة وتداولا على مفاحشته بالرغم من معرفتهما لحمله لاعاقة ذهنية.وبمراجعة النيابة العمومية اذن ممثلها بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل تحويل وجهة شخص حامل لاعاقة تحت التهديد بواسطة سلاح ابيض والاعتداء بفعل الفاحشة عليه.