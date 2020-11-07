تحويل جزئي لحركة المرور بالنفق المتواجد على مستوى الطريقX بولاية تونس بداية من يوم الاحد 8نوفمبر2020

باب نات - في إطار استكمال إنجاز أشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية إكس والطريق الوطنية رقم 10 بولاية تونس ،

تعلم وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من الطريق الشعاعية إكس والطريق الوطنية رقم 8 والقاصدين الشرقية 1 والعاصمة والبحيرة والمرسى مرورا بشارع ياسر عرفات أنه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مخرجه أمام مطار تونس قرطاج حيث بإمكان العربات مواصلة السير والإنعراج يمينا بالطريق المحاذية لمدخل النفق وذلك لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم الأحد 08 نوفمبر 2020.



وتدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة .



