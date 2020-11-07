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العلوي يكذب الفتيتي بنشر وثيقة تثبت ان البرلمان الدولي طالب بتوضيح ولم يتهم مخلوف بالعنف

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 10:44 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - نشر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مراسلة الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الموقف من رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف بعد اتهامه بالاعتداء على عبير موسى.
وأكد مخلوف أن المراسلة ليس فيها إدانة كما أشار طارق الفتيتي وإنما استيضاح وتفسير لما حدث.

وكان الفتيتي تحدى العلوي في البرلمان ان ينشر مراسلة الاتحاد الدولي وحقيقة طلبه ايضاحات بخصوص التهم الموجهة لسيف الدين مخلوف بالاعتداء على عبير موسي.


وكتب العلوي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"طارق الفتيتي يتحدّاني أن أنزّل نصّ المراسلة، هاهي طلبات الاتّحاد البرلماني الدولي، التي حوّلها الفتيتي إلى جلسة نهش لائتلاف الكرامة وإدانة لسيف مخلوف:
الطلبات كلها تتمحور حول التفسير والتوضيح والتحقيق... لأنهم ناس بعقولهم لا يحكمون قبل إتاحة حقّ الدفاع موش كيف الهوكش اللي عندنا!
احكموا بأنفسكم!!
قلّوا يتحدّاني!!!"





Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 214598

Bensa94  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 13h 12m |           
Mais tout le monde a vu l'agression de Makhlouf envers ses collègues, il suffit de lire son dernier commentaire sur sa condamnation; commentaire plein de haine et d'insultes....

Ridha_E  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 25m |           
Et il est où le texte de cette correspondance ?
On ne veut pas d'analyse ni de citation vague de cette correspondance.
Pour croire l'un ou l'autre, il faut qu'on ait le texte intégral de cette correspondance et chacun des lecteurs jugera par lui même.

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 11m |           
الفتيتي كسكسلو يرجع لاصلو

Observateur  (Canada)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 00m |           
ما يسمى بالبرلمان الدولي يعطي آراء فقط هي غير ملزمة و يعتمد في آراءه على شكاوي نواب ( بعير الزغراطة في هذه الحالة) من نفس برلمان المشتكي به. وهو لا يقوم بالبحث و التدقيق .فقط، يعتمد على على المعطيات المقدمة من طرف المتظلمين المتباكين كالأطفال و العاجزين على حل مشاكلهم الداخلية

Sarramba  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 11h 54m |           
وكيف تطرح و تتداول مراسلات ووثائق على مكتب البرلمان من دون أن يتمكن الأعضاء من التطلّع عليها ودراستها و تأويلها و القراءة ما بين سطورها و مقاصدها... والجواب عنها بأقصى الدقّة والتّثبّت والتّحرّي والتّروّي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و كيف يسمح لرئيس الجلسة أو الي نائب أن ينفرد بالتّلاعب لهاذا الحد من الخساسة والرّذالة بمكتب نواب الشعب؟؟؟؟؟؟؟؟

Sarramba  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 11h 44m |           
تصرفات الفتيتي خطيرة جدا نضرا أنها تصدر من راسة البرلمان والسلطة التشريعية
المفروض على الائتلاف و على الجميع أن يأخذوا موقفا صارما، واستعمال جميع الوسائل والنصوص التي يخول بها القانون الداخلي للبرلمان والحق العام



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