العلوي يكذب الفتيتي بنشر وثيقة تثبت ان البرلمان الدولي طالب بتوضيح ولم يتهم مخلوف بالعنف

باب نات -

"طارق الفتيتي يتحدّاني أن أنزّل نصّ المراسلة، هاهي طلبات الاتّحاد البرلماني الدولي، التي حوّلها الفتيتي إلى جلسة نهش لائتلاف الكرامة وإدانة لسيف مخلوف:

الطلبات كلها تتمحور حول التفسير والتوضيح والتحقيق... لأنهم ناس بعقولهم لا يحكمون قبل إتاحة حقّ الدفاع موش كيف الهوكش اللي عندنا!

احكموا بأنفسكم!!

قلّوا يتحدّاني!!!"

نشر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مراسلة الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الموقف من رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف بعد اتهامه بالاعتداء على عبير موسى.وأكد مخلوف أن المراسلة ليس فيها إدانة كما أشار طارق الفتيتي وإنما استيضاح وتفسير لما حدث.وكان الفتيتي تحدى العلوي في البرلمان ان ينشر مراسلة الاتحاد الدولي وحقيقة طلبه ايضاحات بخصوص التهم الموجهة لسيف الدين مخلوف بالاعتداء على عبير موسي.