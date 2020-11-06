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تأكيد موعد انطلاق بطولة الرابطة الأولى يوم 22 نوفمبر

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 18:56 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - قرر المكتب الجامعي تأكيد موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى والذي سيكون يوم 22 نوفمبر الجاري.
كما قررتأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية وذلك يوم 13 ديسمبر 2020.

كما قرر المكتب الجامعي تأجيل انطلاق بطولة رابطة الهواة المستوى الأول والثاني الى شهر جانفي 2021 اما في شكل مباراة واحدة (ذهاب) في ملاعب محايدة اول في شكل بطولات مصغرة وذلك حسب الوضع الصحي العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة.


كما قرر المكتب الجامعي تأجيل انطلاق بطولة كرة القدم النسائية وبطولة الشبان الى شهر جانفي 2021.

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