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رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي الوضع الأمني في المنطقة وخاصة العمليات الإرهابية الأخيرة بفرنسا

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 17:11 قراءة: 1 د, 6 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الجمعة 06 نوفمبر2020 بقصر قرطاج وزير الداخلية الفرنسي Gerald DARMANIN
وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الوضع الأمني في المنطقة على وجه العموم وخاصة العمليات الإرهابية التي جدّت في المدة الأخيرة في فرنسا. كما تم تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وفرنسا في كافة المجالات.

وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استفحالها، والأهداف التي يرمي إليها البعض من خلال استهداف ضحايا أبرياء.


وقد أكد رئيس الدولة أن تونس ليست بمنأى عن هذه العمليات، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عددا من العمليات الإرهابية التي استهدفت التونسيين وغير التونسيين. وذكّر رئيس الجمهورية بالاتفاق المبرم بين تونس وفرنسا سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية وسيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا، فضلا عن مزيد التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية وتطويق شبكات الإرهاب.

ومن جانبه، نقل وزير الداخلية الفرنسي إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون وتقديره لتضامن تونس مع فرنسا على إثر العمليات الإرهابية الأخيرة، كما أشاد بالتعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. ودعا إلى تكثيف هذا التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكدا أن بلاده لا تواجه الأديان بل الإيديولوجيات المتطرفة.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 214561

Slimene  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 21h 36m |           
@ Mandhouj.Si la France régularise les sangs papiers,ce qui est un suicide politique pour Macron tellement il y a en ce moment une peur de l’immigrant,ça sera un appel d’air pour des millions de maghrébins pour tenter de venir en France.Il est à craindre que si l’extrême-droite arrive au pouvoir en Italie et en France,il sera aussi difficile pour le tunisien d’émigrer clandestinement en France que pour le palestinien de tenter de passer les
frontières d’Israel.



MedTunisie  (South Africa)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 20h 08m |           
زيارة تفقد و استطلاع لوضع الحماية

Mandhouj  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 18h 50m |           
أغلب المهاجرين الغير نظاميين يعملون في عديد القطاعات . لماذا لا يقع تسوية وضعياتهم ؟؟؟؟ خاصة أنه إذا يقع ترحيل مجموعة كبيرة ، فمجموعة أكثر ستدخل حتى و لو نبني في فرنسا حائط برلين على الحدود الايطالية و الاسبانية ... لماذا نترك رجال الأعمال يستفيدون من اليد العاملة الرخيصة و لا يدفعون الضرائب ؟ رجال الأعمال هؤلاء أغلبهم انتخبوا الرئيس ماكرون . بتسوية الوضعيات كل الأطراف تكون رابحة .



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