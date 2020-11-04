زيتون: أنصار النهضة وصفوني بالكركدن لمجرد اختلافي معهم

قد القيادي المنسحب من هياكل حركة النهضة لطفي زيتون عددا من أنصار الحركة بعد نعته بالكركدن بسبب مواقفه السياسية الأخيرة.
وقال زيتون ان قواعد الحركة تسلموا مشعل شتمه من الجبهة الشعبية ونداء تونس.
وكان لطفي زيتون اعلن في نهاية الاسبوع الفارط عن استقالته من كل مهامه في حركة النهضة.
وقال زيتون لدى استضافته في برنامج الماتينال على شمس اف ام يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020، وأضاف زيتون أن امكانية تاسيسه لحزب جديد واردة واشار أن الصراع التنظيمي داخل الحركة على أشده وأن الحزب يتلهى بمشاغل لا تهم الناس ومنها رئاسة راشد الغنوشي للحركة، معبرا عن عدم تفاؤله بما سيحدث داخل حزبه .
وكتب زيتون في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية
"الکرکدن !!
وقال زيتون ان قواعد الحركة تسلموا مشعل شتمه من الجبهة الشعبية ونداء تونس.
وكان لطفي زيتون اعلن في نهاية الاسبوع الفارط عن استقالته من كل مهامه في حركة النهضة.
وقال زيتون لدى استضافته في برنامج الماتينال على شمس اف ام يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020، وأضاف زيتون أن امكانية تاسيسه لحزب جديد واردة واشار أن الصراع التنظيمي داخل الحركة على أشده وأن الحزب يتلهى بمشاغل لا تهم الناس ومنها رئاسة راشد الغنوشي للحركة، معبرا عن عدم تفاؤله بما سيحدث داخل حزبه .
وكتب زيتون في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية
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