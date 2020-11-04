زيتون: أنصار النهضة وصفوني بالكركدن لمجرد اختلافي معهم

"الکرکدن !!

هذه أكثر صفة يرددها الغاضبون من بعض مواقفي السياسية يمكن من باب الاحتقار أو الخشية او بسبب الزيادة في الوزن !!

أول من أطلقها أنصار الجبهة الشعبية ثم اختفت!!

ثم انصار المؤتمر من أجل الجمهورية واختفى!!

ثم أنصار نداء تونس واختفى!!

وأنصار بعض الاحزاب الصغيرة واختفت !!

والآن جاء دور بعض انصار النهضة لاستلام المشعل في استعمال هذه الصفة!!

لما لا؟"

قد القيادي المنسحب من هياكل حركة النهضة لطفي زيتون عددا من أنصار الحركة بعد نعته بالكركدن بسبب مواقفه السياسية الأخيرة.وقال زيتون ان قواعد الحركة تسلموا مشعل شتمه من الجبهة الشعبية ونداء تونس.وكان لطفي زيتون اعلن في نهاية الاسبوع الفارط عن استقالته من كل مهامه في حركة النهضة.وقال زيتون لدى استضافته في برنامج الماتينال على شمس اف ام يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020، وأضاف زيتون أن امكانية تاسيسه لحزب جديد واردة واشار أن الصراع التنظيمي داخل الحركة على أشده وأن الحزب يتلهى بمشاغل لا تهم الناس ومنها رئاسة راشد الغنوشي للحركة، معبرا عن عدم تفاؤله بما سيحدث داخل حزبه .