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تونس تحتضن دورة شمال أفريقيا لكرة القدم لأقل من 20 سنة المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم موريتانيا 2021

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 23:04 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - ينظم اتحاد شمال افريقيا بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة القدم بتونس دورة شمال افريقيا لأقل من 20 سنة المؤهلة لكأس افريقيا للأمم موريتانيا 2021 وذلك من 13 الى 28 ديسمبر 2020 بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من هذه التصفيات الى المرحلة النهائية التي تستظيفها موريتانيا في فيفري 2021.
وسيكون وصول الوفود المشاركة في الدورة الى تونس يوم 13 ديسمبر 2020.


وفي مايلي برنامج الدورة:

- الجولة الأولى : يوم 15 ديسمبر 2020
- الجولة الثانية : يوم 18 ديسمبر 2020
- الجولة الثالثة : يوم 21 ديسمبر 2020
- الجولة الرابعة : يوم 24 ديسمبر 2020
الجولة الخامسة : يوم 27 ديسمبر 2020

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