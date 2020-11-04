   Najet - عيون القلب  

رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 18:16 قراءة: 1 د, 3 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي.

وقدم نجيب الكتاري لرئيس الدولة التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، إلى جانب التقرير الرابع والعشرين لدائرة الزجر المالي، طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.


وأوضح الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن تمويل الحملات الانتخابية المذكورة يشكو على غرار الانتخابات السابقة، محدودية الشفافية، وإخلالات شابت شرعية تحصيل الموارد وتأدية النفقات.

وبيّن أنه سعيا إلى تفادي تكرار مثل هذه الخروقات تقدمت محكمة المحاسبات في هذا التقرير بجملة من التوصيات المستمدة من تحليل النظام الحالي والمستأنسة بالحلول التي اعتمدتها التجارب المقارنة.

وأضاف، من ناحية أخرى، أن تقرير دائرة الزجر المالي يتضمن القرارات التي صدرت عن الدائرة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2012 و2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.

وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون بوجه عام، إذ لا يكفي وضع التشريعات وإعداد التقارير بل يجب أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته كاملة، مشيرا إلى أهمية هذا التقرير المتعلق بالحملات الانتخابية لما يتضمنه من معطيات ثابتة صادرة عن محكمة مستقلة تولت بكل حياد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة مالية الأحزاب.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214428

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 19h 04m |           
ماذا فعل هذا الرئيس لتونس والتونسيين منذ ان اتخذ الرآسة ؟
البلاد في ازمة اقتصادية واجتماعية وصحية .... والراجل لاهي يعدي في وقتو في حاجات ما تنفعش لبلاد في الوقت الحاضر، كأنو ما يعرش الاولويات

MedTunisie  (South Africa)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 19h 03m |           
الشيئ الذي لم نتوقعه ابدا قيس سعيد، د بكل ما فيه من ثيقة و امانة انه لا يصلح للرأسة و السياسة و تسيير دولة بهذا الشكل



En continu

Toutes les news

الخميس 05 نوفمبر 2020 | 19 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:47 05:19
16°
 24° % 93 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-1622°-1824°-1625°-1624°-16
  • Avoirs en devises
    21193,5

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,23500 DT        1$ =2,76600 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1576,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة