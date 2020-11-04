جندوبة : استرجاع عقار دولي فلاحي بصفة رضائية

باب نات - استرجعت مصالح الإدراة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 عقارا دوليا فلاحيا بصفة رضائية يمسح 08 هك ، كائنا بمنطقة عين الصبح من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة ، تمّ الاستيلاء عليه مؤخرا من قبل الغير.



و قد تم تسليم العقار المسترجع إلى المركب الفلاحي " بدرونة " لاستغلاله بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وذلك بحضور رئيس فرقة الحرس البلدي بطبرقة ورئيس مركز الأمن العمومي بعين الصبح ورئيس بلدية عين الصبح - الناظور ، إضافة إلى ممثل المركب الفلاحي بدورنة و ممثل الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية .



