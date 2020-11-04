أسعار النفط متأرجحة وسط تقارب نتائج الانتخابات الأمريكية

الأناضول -

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، بعد ارتفاع بأكثر من 1 بالمئة في بداية جلسة اليوم، وسط تقارب في نتائج الانتخابات الأمريكية.ويتواصل فرز الأصوات في عديد الولايات الأمريكية، وسط تقارب في عدد الأصوات بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات واستعداده للاحتفال، ما دفع أسعار النفط هبوطا.وبحلول الساعة (08:30 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.34 بالمئة أو 13 سنتا إلى 39.58 دولارا للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.23 بالمئة أو 9 سنتات إلى 37.58 دولارا للبرميل.كانت أسعار الخام تلقت في ختام جلسة الثلاثاء، دفعة للأعلى مع ظهور معلومات بشأن عزم أوبك وروسيا تعميق خفض إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة معروض الخام.