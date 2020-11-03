مجهودات الحرس الوطني في التصدّي لظاهرة إجتياز الحدود البحريّة خلسة بين يومي 01 و 02 نوفمبر 2020

- الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 01 و02 نوفمبر 2020 من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة مستوى سواحل المنبسطة وضبط مركب بحري على متنه 07 مجتازين (أصيلي ولاية بنزرت وشخصين مفتش عنهما).باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.- الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل يوم 02 نوفمبر 2020 من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة حيث تم ضبط زورق مطاطي على متنه 05 أشخاص أصيلي منطقة منزل تميم نابل.باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم- دورية تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين يومي 01 و 02 نوفمبر 2020 من ضبط 04 أشخاص (أصيلي جبنيانة وصفاقس من بينهم شخص صادر في شأنه 12 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا مختلفة) , وبمزيد التحري معهم، تبين و أنهم كانوا بصدد المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا .باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.- وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 01 و02 نوفمبر 2020 من انقاذ 08 مجتازين بعد أن تعرض مركبهم للغرق مستوى شاطئ رواد أريانة وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل فرقة الارشاد البحري بحلق الوادي تم القاء القبض على شخص قاطن الجهة بعد أن تبين وأنه يقوم بالمشاركة في وفاق قصد التدبير والتسهيل والتوسط وتنظيم مغادرة أشخاص التراب التونسي بحرا خلسة.باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه