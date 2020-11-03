رئيس الحكومة يلتقي سفير سلطنة عمان بتونس

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة سفير سلطنة عمان بتونس يحيى بن موسى البكري.وتناول اللقاء وفق بلاغ للقصبة, سبل تعزيز الروابط العريقة والمتميّزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص تونس على مزيد دعمها على مختلف الأصعدة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.كما تطرق اللقاء الى ضرورة رفع نسق التبادل الاقتصادي بين البلدين والتفكير في فتح خط جوي مباشر، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.