في ميتيال فيل ...القبض على عصابة اجرامية اختصت سلب الاطفال القصر

باب نات -

تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمنزه من تفكيك على عصابة اجرامية اختصت سلب القصر تحت التهديد بموس وسكين وافتكاك هواتفهم وأموالهم.وكان منطلق القضية على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم أمس 01 نوفمبر 2020 على منطقة الأمن الوطني بالمنزه مفادها تعرّض طفل عمره 16 سنة إلى عمليّة محاولة سلب هاتفه الجوّال بجهة ميتوال فيل من قبل شخصين على متن درّاجة ناريّة أين قام أحدهما بإشهار "سكّين" في وجهه ومحاولة سلبه هاتفه الجوّال.فتنقلت الوحدات الأمنية على عين المكان وبناءً على الأوصاف التي أدلى بها المتضرّر وبعد إجراء عمليّة تمشيط لمكان الواقعة تمّ إلقاء القبض على أحد المظنون فيهما وهو كهل يبلغ من العمر 43 سنة قاطن بجهة باب سويقة تونس العاصمة،و من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقة وترويج المخدّرات، وبالتحرّي معه إعترف بما نُسب إليه كما إعترف بهويّة مرافقه.وبين انهم كانوا يستهدفون القصر في عملياتهم الاجرامية .بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه وإدراج مرافقه بالتفتيش ..